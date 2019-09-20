СМИ: гей-пара упала с обрыва на Урале во время секса

«Вот распечатки — вы гей». Студента с Урала напугали отчислением за подписки на ЛГБТ-паблики Подробнее

Несчастный случай произошел в минувшую среду, 18 сентября. Двое мужчин приехали на популярное для жителей Каменска-Уральского место — порог Ревун — поздно вечером. Сначала в Hyundai Tucson они слушали музыку. Около полуночи в автомобиле все стихло, и оттуда стали раздаваться странные звуки.

Свидетель тех событий рассказал, что автомобиль и так стоял на склоне, а когда компания стала еще и раскачивать его, то внедорожник скатился вниз с 25-метрового обрыва. Как рассказал порталу КU66 сотрудник местной полиции, водитель забыл поставить машину на ручник.

Агенство уточнило, что один из мужчин выбрался из машины нагим. По словам очевидца, пострадавшими оказалась гей-пара, которая приехала на порог Ревун, чтобы заняться сексом. В итоге 23-летний молодой человек получил легкие травмы и не поехал в больницу. А его 34-летний друг пострадал сильнее, он был госпитализирован.