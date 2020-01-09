СМИ: газовый баллон взорвался в Банке России

Издание уточнило, что Шеян обслуживал холодильники в столовой и нарушил технику безопасности. Пожарная сигнализация не сработала. В итоге у мужчина оказалась травмирована левая рука. Первую помощь ему оказали коллеги. После пострадавшего доставили в больницу. Теlеgrаm-канал добавил, что на место прибыли оперативные службы.

Однако представители Центробанка опровергли информацию о взрыве. «Информация не соответствует действительности», — сказано в комментарии организации РИА «Новости».

Ранее агентство со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы сообщило, что ЧП произошло по адресу: улица Неглинная, дом 12.