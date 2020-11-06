06 ноября 2020, 17:49
СМИ: футболиста Алена Аскерова избили в Москве
В четверг, 5 ноября, российского футболиста Алена Аскерова избили у станции метро «Рижская» в Москве. По словам самого спортсмена, он знает человека, который напал на него, информирует «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что 24-летний полузащитник получил серьезный ущерб здоровью. У молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Футболиста госпитализировали.
Ален отказывается называть имя предполагаемого злоумышленника. Заявление спортсмен тоже подавать не стал.
Аскеров начал свою карьеру в клубе «Мордовия». Ранее футболист выступал за хорватский «Новиград». В настоящий момент он не принадлежит ни одному из клубов.