СМИ: футболиста Алена Аскерова избили в Москве

Уточняется, что 24-летний полузащитник получил серьезный ущерб здоровью. У молодого человека закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Футболиста госпитализировали.

Ален отказывается называть имя предполагаемого злоумышленника. Заявление спортсмен тоже подавать не стал.

Аскеров начал свою карьеру в клубе «Мордовия». Ранее футболист выступал за хорватский «Новиград». В настоящий момент он не принадлежит ни одному из клубов.