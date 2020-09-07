СМИ: фанат Земфиры умер на ее концерте в Петербурге

Мужчина, который пришел на концерт Земфиры, скоропостижно скончался. У него остановилось сердце. Все произошло 6 сентября во время выступления рок-певицы на площадке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.

Поклонника вынесли из толпы, когда он уже был без сознания. Об этом написал 78.ru. К площадке вызвали скорую помощь. Бригада поместила мужчину в машину, но по пути в больницу он скончался. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Земфира и ее представители пока никак не отреагировали на случившееся.