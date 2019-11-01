СМИ: экс-глава города в Кузбассе убит в собственном доме
В своем доме был убит бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев. Он возглавлял кузбасский город до прошлого года. В Киселевске объявлен план «Перехват».
Лаврентьева застрелили неизвестные, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш», — уточнил собеседник агентства.
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Правоохранительные органы объявили в городском округе план «Перехват». На месте работают полицейские.
По данным Telegram-канала «112», одна из версий случившегося — ограбление.
Пресс-служба СК РФ по Кемеровской области пока не дала официальный комментарий по поводу случившегося. В ведомстве уточнили, что «информация готовится».