  • СМИ: экс-глава города в Кузбассе убит в собственном доме

    01 ноября 2019, 06:07

    Александра Ломейко

    В своем доме был убит бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев. Он возглавлял кузбасский город до прошлого года. В Киселевске объявлен план «Перехват».

    Лаврентьева застрелили неизвестные, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

    «Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш», — уточнил собеседник агентства.

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    Правоохранительные органы объявили в городском округе план «Перехват». На месте работают полицейские.

    По данным Telegram-канала «112», одна из версий случившегося — ограбление.

    Пресс-служба СК РФ по Кемеровской области пока не дала официальный комментарий по поводу случившегося. В ведомстве уточнили, что «информация готовится».