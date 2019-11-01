СМИ: экс-глава города в Кузбассе убит в собственном доме

В своем доме был убит бывший глава Киселевска Сергей Лаврентьев. Он возглавлял кузбасский город до прошлого года. В Киселевске объявлен план «Перехват».

Лаврентьева застрелили неизвестные, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. «Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш», — уточнил собеседник агентства. Убивший жену челябинский депутат может выйти из СИЗО Подробнее Правоохранительные органы объявили в городском округе план «Перехват». На месте работают полицейские. По данным Telegram-канала «112», одна из версий случившегося — ограбление. Пресс-служба СК РФ по Кемеровской области пока не дала официальный комментарий по поводу случившегося. В ведомстве уточнили, что «информация готовится».