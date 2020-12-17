СМИ: двое неизвестных напали на пост ДПС в Чечне

Сотрудники правоохранительных органов уничтожили в Чечне двух неизвестных, которые скинули в них бомбу. Об этом сообщили ТАСС, РИА «Новости» и «Иитерфакс» со ссылкой на свои источники.

«В Курчалоевском районе Чечни двое гражданских напали на пост ДПС, ответным огнем они были уничтожены», — цитирует ТАСС собственный источник.

Нападение на силовиков произошло, когда сотрудники правоохранительных органов попытались проверить проезжавший автомобиль. В ответ на требование сотрудников в них кинули взрывное устройство. После этого нападавшие открыли огонь и попытались сбежать.

Во время погони нападавшие были ликвидированы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

РИА «Новости» уточнило, что в сотрудников правоохранительных органов кинули гранату.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Личности убитых еще устанавливаются.