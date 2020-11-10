СМИ: двое мужчин избили и изнасиловали пенсионерку в Ленобласти

Женщина попала в больницу с различными травмами: гематомой затылка, травмой живота, маточным кровотечением. Позже она написала заявление в полицию, в котором описала произошедшее.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.