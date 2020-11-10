facebook_pixel
    10 ноября 2020, 18:54

    СМИ: двое мужчин избили и изнасиловали пенсионерку в Ленобласти

    Дарья Морозова

    Двое мужчин залезли в квартиру пенсионерки в Шушарах. Они жестоко ее избили, а потом изнасиловали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Женщина попала в больницу с различными травмами: гематомой затылка, травмой живота, маточным кровотечением. Позже она написала заявление в полицию, в котором описала произошедшее.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.