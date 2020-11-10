10 ноября 2020, 18:54
СМИ: двое мужчин избили и изнасиловали пенсионерку в Ленобласти
Двое мужчин залезли в квартиру пенсионерки в Шушарах. Они жестоко ее избили, а потом изнасиловали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Женщина попала в больницу с различными травмами: гематомой затылка, травмой живота, маточным кровотечением. Позже она написала заявление в полицию, в котором описала произошедшее.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.