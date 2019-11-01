SSJ-100 с отказавшим двигателем готовится к посадке в Тюмени

Пассажирский самолет Superjet-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«По предварительным данным, у самолета отказал один из двигателей, он готовится к аварийной посадке, вырабатывает топливо», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации на борту находятся 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет должен был лететь из Тюмени в Санкт-Петербург, уточнил РБК.

Информацию о ситуации с SSJ-100 «Интерфаксу» также подтвердили в аэропорту.

«Информация (об отказе двигателя — прим. ред.) достоверная. Наши службы сейчас в полной боевой готовности», — отметили в пресс-службе аэропорта «Рощино».

Источник фото: Flightradar

Авиакомпания «Ямал» — второй по величине после «Аэрофлота» эксплуатант SSJ 100. У авиакомпании 15 суперджетов.