15 января 2021, 18:31
СМИ: две машины столкнулись на трассе Саратов — Пенза
Пользователи соцсетей рассказали об аварии, которая произошла сегодня днем на трассе Саратов - Пенза. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
Отмечается, что свидетели аварии выложили в Сеть снимки, на которые попали два автомобиля. Судя по фото, одна машина вылетела в кювет, у другой сильно повреждена передняя часть. По словам очевидцев, в результате столкновения два человека погибли, четверо получили травмы. Отмечается, что официального подтверждения ДТП пока нет.