Отмечается, что свидетели аварии выложили в Сеть снимки, на которые попали два автомобиля. Судя по фото, одна машина вылетела в кювет, у другой сильно повреждена передняя часть. По словам очевидцев, в результате столкновения два человека погибли, четверо получили травмы. Отмечается, что официального подтверждения ДТП пока нет.