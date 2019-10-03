СМИ: два торговых центра эвакуировали в Липецке после звонка о минировании

По данным информагентства, из «Европы» эвакуировали 500 человек. Площадь торгового центра составляет полторы тысячи «квадратов».

«Идет поиск возможного взрывоопасного предмета», — цитирует «Утро.ру» инсайдера в правоохранительных органах.

Полтора часа поисков не дали результата — взрывоопасных предметов кинологи с собаками не нашли.

Из «Ривьеры» эвакуировали более тысячи человек. Его площадь — около трех тысяч квадратов.

«Ведется обследование здания», — заверил источник.

Кинологическая служба, бригады медиков, огнеборцев и спасателей приехали к торговому центру.