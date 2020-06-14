14 июня 2020, 13:40
СМИ: два самолета столкнулись в Пулково
Два самолета по касательной столкнулись в аэропорту Пулково. Никто не пострадал, аэропорт продолжил работать в штатном режиме, сообщил источник ТАСС.
Два борта столкнулись 14 июня во время руления на полосе. Один из самолетов следовал и Санкт-Петербурга в Иркутск, второй лайнер — в Калининград.
Собеседник агентства не уточнил причину произошедшего. Также пока ничего неизвестно о техническом состоянии самолетов после происшествия в аэропорту.