СМИ: два дельтаплана столкнулись в небе над Германией

По их данным, оба пилота погибли во время аварии. Тела нашли сотрудники правоохранительных органов. Есть ли другие пострадавшие в этом инциденте — пока неизвестно.

Ранее в Башкирии рухнул на землю мотодельтаплан спустя 10 минут после взлета. Пассажир воздушного судна от полученных травм скончался на месте, а пилот сейчас находится в реанимации. Инцидент произошел в районе башкирского села Стерлибашево 9 июля. По факту аварии проводится доследственная проверка.

Также стало известно, что под Ростовом водитель иномарки после выезда на встречную полосу столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112. В аварии погибли оба водителя и трое пассажиров отечественной машины. В том числе ребенок 10−11 лет. На место прибыли сотрудники полиции, которые начали проверку для установления причин столкновения.