25 ноября 2020, 14:24
СМИ: ДТП в Петербурге: пострадал диджей Никита Алода
Произошла серьезная авария в Санкт-Петербурге. Один человек погиб, также пострадал известный диджей Никита Алода. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Пьяный водитель скрывался от полиции и врезался в другую машину. В результате погибла женщина. Еще три человека пострадали, в том числе Алода. Ему необходимо переливание крови, чтобы провести операцию.
На виновника аварии завели уголовное дело. Выяснилось, что он еще и угнал машину.