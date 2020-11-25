СМИ: ДТП в Петербурге: пострадал диджей Никита Алода

Пьяный водитель скрывался от полиции и врезался в другую машину. В результате погибла женщина. Еще три человека пострадали, в том числе Алода. Ему необходимо переливание крови, чтобы провести операцию.

На виновника аварии завели уголовное дело. Выяснилось, что он еще и угнал машину.