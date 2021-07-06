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    06 июля 2021, 19:45

    СМИ: дочь экс-министра энергетики Татарстана погибла в ДТП на западе Москвы

    Анатолий Минкин

    Автомобиль BMW насмерть сбил 30-летнюю женщину на улице Мосфильмовской на западе Москвы. По данным столичного главка МВД, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

    СМИ: дочь экс-министра энергетики Татарстана погибла в ДТП на западе Москвы

    Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, погибшую зовут Алсу Фардиева — это дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, утверждает агентство.

    Собеседник агентства уточнил, что женщина скончалась на месте от полученных травм. На сбившей ее иномарке не было номеров. Водитель скрылся с места происшествия.

    В данный момент полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.

    Ильшат Фардиев сейчас занимает должность директора ОАО «Сетевая компания». Его дочь занималась предпринимательской деятельностью.