СМИ: дочь экс-министра энергетики Татарстана погибла в ДТП на западе Москвы

Автомобиль BMW насмерть сбил 30-летнюю женщину на улице Мосфильмовской на западе Москвы. По данным столичного главка МВД, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, погибшую зовут Алсу Фардиева — это дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, утверждает агентство.

Собеседник агентства уточнил, что женщина скончалась на месте от полученных травм. На сбившей ее иномарке не было номеров. Водитель скрылся с места происшествия.

В данный момент полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.

Ильшат Фардиев сейчас занимает должность директора ОАО «Сетевая компания». Его дочь занималась предпринимательской деятельностью.