СМИ: диспетчер почти час проверял сообщение о сходе лавины в Норильске

По данным издания, оператор службы 112 посчитал, что вызов может быть ложным и потерял драгоценное время, перепроверяя сообщение о сходе лавины. Спасатели не знали о ЧП, пока диспетчер перезванивал заявителю и расспрашивал его о случившемся. Уточняется, что сотрудник службы 112 проинформировал МСЧ о сходе лавины лишь через 52 минуты после звонка пострадавшего.