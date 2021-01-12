12 января 2021, 16:23
СМИ: диспетчер почти час проверял сообщение о сходе лавины в Норильске
Life выяснил, что во время схода лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске оператор службы 112 почти час не сообщал спасателям о ЧП, дотошно выясняя правдивость произошедшего.
По данным издания, оператор службы 112 посчитал, что вызов может быть ложным и потерял драгоценное время, перепроверяя сообщение о сходе лавины. Спасатели не знали о ЧП, пока диспетчер перезванивал заявителю и расспрашивал его о случившемся. Уточняется, что сотрудник службы 112 проинформировал МСЧ о сходе лавины лишь через 52 минуты после звонка пострадавшего.