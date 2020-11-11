СМИ: директор и завхоз устроили драку в гимназии Новороссийска

Уточняется, что коллектив был недоволен работой Власова и жаловался на его грубое поведение. Противостояние вылилось в потасовку. Завхоз заявил, что директор несколько раз ударила его по лицу и в грудь. Кольцюк подчеркнула, что не считает себя виновной.

«Какой повод меня признать виновной? Это к Власову. Сейчас готовится еще материал о клевете, там будет два судебных иска», — пояснила женщина.

Она добавила, что не может в настоящий момент рассказать подробно о ходе и причинах конфликта. Не раскрывать детали ее попросили юристы. Женщина лишь сказала, что получила травмы.

Согласно данным журналистов издания «Наша Газета Новороссийск», Власов был уволен по статье «Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей».