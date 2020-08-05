СМИ: девушка откусила насильнику палец и вызвала ему медиков в Москве

РИА ФАН рассказало, что насильник напал на горожанку во дворе дома. Девушка вцепилась ему в руку зубами и откусила палец. Пострадавшей удалось убежать, так как мужчина ослабил хватку.

Чуть позже москвичка вызвала бригаду неотложки, которая по прибытии на место оказала помощь истекающему кровью мужчине, а потом отправила его в полицию.