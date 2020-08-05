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    05 августа 2020, 16:47

    СМИ: девушка откусила насильнику палец и вызвала ему медиков в Москве

    Артур Блянихов

    Уроженец Таджикистана попытался изнасиловать москвичку, однако девушка откусила ему палец и убежала. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    РИА ФАН рассказало, что насильник напал на горожанку во дворе дома. Девушка вцепилась ему в руку зубами и откусила палец. Пострадавшей удалось убежать, так как мужчина ослабил хватку.

    Чуть позже москвичка вызвала бригаду неотложки, которая по прибытии на место оказала помощь истекающему кровью мужчине, а потом отправила его в полицию.

    Новости SMI.FM