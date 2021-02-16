СМИ: девочка упала с 13-го этажа московской высотки и выжила

14-летняя девочка упала на машину из окна с 13 этажа на улице Братиславской в Москве. Она выжила. Сейчас ее везут на вертолете в больницу.

Как сообщил Telegram-канал Life Shot школьница поднялась на лифте на 13-й этаж. Вместе с ней ехал мужчина, который позже вышел в подъезд и увидел следы на подоконнике, толпу людей внизу и выпавшего из окна ребенка.

Девочка рухнула на машину. Владелец авто успокаивал ее и вызвал скорую и МЧС. «Я что, еще жива?» — спросила она после случившегося у хозяина машины. По данным Life Shot, подростка везут на вертолете в детскую больницу имени Башляевой.

В начале февраля 12-летняя девочка упала с 16-го этажа в Рязани. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и тупую травму живота, но выжила. В тяжелом состоянии ее привезли в больницу, где сделали операцию. Прокуратура Рязанской области организовала проверку всех обстоятельств этого ЧП.