СМИ: число жертв вспышки гаффской болезни в Тюменской области возросло в 2 раза

20 октября, в воскресенье, в тобольскую больницу доставили мужчину, у которого отнялись руки и ноги. В понедельник поступила женщина с теми же симптомами. Вскоре их перевели в Тюмень. Еще один мужчина находится в Тобольской больнице. Отмечалось, что трое пациентов — члены одной семьи.

Сегодня, 23 октября стало известно о госпитализации с проявлениями гаффской болезни еще троих жителей Ачиры. Они не являются родственниками первых троих. По сообщению источника Ura.ru, их забрала санавиация. Роспотребнадзор не подтвердил информацию о новых заболевших. Глава Ачирского сельского поселения Дильнур Яналиев не ответил на звонки журналистов.

Ранее Яналиев заявил, что за две недели до госпитализации первого пациента в деревне погибло около десятка собак, после чего он «сразу же обратился за помощью во все инстанции».

Гаффская болезнь называется также юксовской и сартланской — по названиям мест, где происходили ее вспышки. Источником заболевания считают употребление в пищу рыбы, которая приобрела токсические свойства, питаясь отравленным кормом.

Заболевание протекает с симптомами пищевого отравления и судорогами. В терминальной стадии гаффская болезнь может привести к отказу почек и печени.

Профилактика заболевания состоит в контроле за состоянием водоемов: предотвращение чрезмерного цветения, контроль внесения азотных и фосфорных удобрений.