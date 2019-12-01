  • Число жертв падения падения автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 19

    01 декабря 2019, 12:35

    Дамир Матюхин

    В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
    Число жертв падения падения автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 19

    «Данные о количестве погибших и пострадавших поступили от департамента ГО и ПБ Забайкальского края», - сказано в сообщении.

    Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о гибели 20 человек. «Число погибших увеличилось до 20 человек», — сказал собеседник агентства.

    Также во время аварии 21 человек получил травмы. Пострадавших отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Как уточнили в ГУ МЧС, людей госпитализировали в Нерчинск и Сретенск.

    Пассажирский автобус Kia Grandbird упал с моста на лед реки Куэнга днем 1 декабря. Он отъехал на 60 километров от Сретенска, когда лопнуло переднее колесо. В итоге он не доехал до Читы, съехал с дороги и упал на крышу. Всего в салоне автобуса находилось 43 человека.

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    В результате ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

    На месте аварии работают медики, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.