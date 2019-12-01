Число жертв падения падения автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 19

«Данные о количестве погибших и пострадавших поступили от департамента ГО и ПБ Забайкальского края», - сказано в сообщении.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил о гибели 20 человек. «Число погибших увеличилось до 20 человек», — сказал собеседник агентства.

Также во время аварии 21 человек получил травмы. Пострадавших отправили в больницу для оказания медицинской помощи. Как уточнили в ГУ МЧС, людей госпитализировали в Нерчинск и Сретенск.

Пассажирский автобус Kia Grandbird упал с моста на лед реки Куэнга днем 1 декабря. Он отъехал на 60 километров от Сретенска, когда лопнуло переднее колесо. В итоге он не доехал до Читы, съехал с дороги и упал на крышу. Всего в салоне автобуса находилось 43 человека.

В результате ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

На месте аварии работают медики, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.