СМИ: число пострадавших в ДТП с автобусами в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми

При столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону восемь человек получили травмы. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Авария произошла на проспекте Стачки. Маршрутный ПАЗ врезался в другой автобус, который двигался в попутном направлении. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек. Позднее появилась информации, что травмы получили восемь человек. Проводится проверка.