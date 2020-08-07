СМИ: число погибших при жесткой посадке в Индии выросло до 20

Число жертв при посадке самолета Air India Express, в ходе которой воздушное судно разорвало на две части, увеличилось до 20 человек. Больше 140 пассажиров пострадали.

Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти. Среди погибших оказались капитан самолета и пилот.

Самолет Air India Express со 174 пассажирами на борту, включая шесть членов экипажа и десять несовершеннолетних, летел из Дубая. При посадке он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий его занесло и он упал с обрыва. Воздушное судно разорвало на две части.

Ранее член парламента индийского штата Керала Мохамед Башир сообщил, что почти все пассажиры извлечены из-под обломков самолета. Число жертв тогда достигало 16 человек.