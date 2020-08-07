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    07 августа 2020, 23:47

    СМИ: число погибших при жесткой посадке в Индии выросло до 20

    Арина Гудилова

    Число жертв при посадке самолета Air India Express, в ходе которой воздушное судно разорвало на две части, увеличилось до 20 человек. Больше 140 пассажиров пострадали.
    СМИ: число погибших при жесткой посадке в Индии выросло до 20

    Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти. Среди погибших оказались капитан самолета и пилот.

    Самолет Air India Express со 174 пассажирами на борту, включая шесть членов экипажа и десять несовершеннолетних, летел из Дубая. При посадке он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий его занесло и он упал с обрыва. Воздушное судно разорвало на две части.

    Ранее член парламента индийского штата Керала Мохамед Башир сообщил, что почти все пассажиры извлечены из-под обломков самолета. Число жертв тогда достигало 16 человек.

    Новости SMI.FM