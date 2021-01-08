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    08 января 2021, 22:58

    СМИ: Четырех человек нашли живыми после схода лавины в Норильске

    Анатолий Минкин

    Семью из четырех человек нашли живыми в после схода лавины на курорте «Гора отдельная» в Норильске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
    СМИ: Четырех человек нашли живыми после схода лавины в Норильске

    «Семья из четырех человек найдена после схода лавины», — сказал собеседник агентства, не уточнив, были ли они спасены из-под снега или в момент схода лавины не находились в домике.

    Также он подчеркнул, что еще два человека выбрались самостоятельно. Сейчас их осматривают медики на предмет повреждений и травм.

    В данный момент спасательная операция продолжается. Спасатели попросили часть людей отойти, так как есть угроза повторного схода снега. Сейчас на месте работают 200 спасателей и 18 единиц техники.

    Снежная лавина погребла под собой пять домиков на горнолыжном комплексе вечером в пятницу, 8 января. По данным МЧС, люди были только в одном из коттеджей.

    В руководстве комплекса заявили, что лавина накрыла территорию в 300 квадратных метров. Сколько именно людей могут находиться под снегом там сказать затруднились.