СМИ: четыре ребенка пострадали при взрыве в частном доме в Красноярске

Дымовая труба взорвалась в частном доме поселка Кибитень Красноярского края. В этот момент внутри находились четверо детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Собеседник агентства уточнил, что сильно пострадала 15-летняя девочка. У нее диагностировали ожоги руки и лица. Прибывшие на место врачи забрали ее в больницу.

Остальные трое детей после осмотра отправились на амбулаторное лечение.

«В частном доме произошел взрыв газов в дымовой трубе. В результате хлопка пострадали четыре ребенка, один из них госпитализирован», — заявил источник агентства.

Дом, в котором произошел взрыв, принадлежит семье. Никаких нареканий со стороны органов опеки на нее не поступало. В момент ЧП родители детей находились на работе.

Официального подтверждения информации от регионального главка МЧС пока не поступило.