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    10 июня 2021, 13:22

    СМИ: четыре машины столкнулись в Пензе

    Дарья Морозова

    Авария с четырьмя машинами произошла в Пензе. Видео произошедшего попало в интернет. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на соцсети.

    На кадрах видно, что столкнулись три легковые машины и грузовик. Все они значительно повреждены. Также есть информация о том, что пострадал один человек. На место происшествия приехала скорая помощь.

    Официальных данных об аварии пока нет.

    Ранее в ЗАТО Лесной в Свердловской области автобус врезался в остановку общественного транспорта. Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали. Возможной причиной случившегося назвали отказ тормозов.