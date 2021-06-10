СМИ: четыре машины столкнулись в Пензе

Авария с четырьмя машинами произошла в Пензе. Видео произошедшего попало в интернет. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на соцсети.

На кадрах видно, что столкнулись три легковые машины и грузовик. Все они значительно повреждены. Также есть информация о том, что пострадал один человек. На место происшествия приехала скорая помощь.

Официальных данных об аварии пока нет.

Ранее в ЗАТО Лесной в Свердловской области автобус врезался в остановку общественного транспорта. Шесть человек погибли, еще пятеро пострадали. Возможной причиной случившегося назвали отказ тормозов.