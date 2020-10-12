СМИ: четыре человека погибли при обстреле рейсового автобуса в Нижегородской области

Нападение случилось на остановке, пишут в Telegram-канале. Пострадавшим сейчас оказывают помощь на месте. После стрельбы мужчина убежал в лес. При себе у него ружье и рюкзак, сообщил источник Life shot.

В областном управлении СК «360» сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

Смерть четырех человек РИА «Новости» подтвердили в дежурно-диспетчерской службе района.