12 октября 2020, 17:36
СМИ: четыре человека погибли при обстреле рейсового автобуса в Нижегородской области
Неизвестный обстрелял рейсовый автобус в городе Бор Нижегородской области, пишет Telegram-канал Life shot со ссылкой на источник. Авторы поста утверждают, что погибли четыре человека, еще трое ранены.
Нападение случилось на остановке, пишут в Telegram-канале. Пострадавшим сейчас оказывают помощь на месте. После стрельбы мужчина убежал в лес. При себе у него ружье и рюкзак, сообщил источник Life shot.
В областном управлении СК «360» сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.
Смерть четырех человек РИА «Новости» подтвердили в дежурно-диспетчерской службе района.