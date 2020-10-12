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    12 октября 2020, 17:36

    СМИ: четыре человека погибли при обстреле рейсового автобуса в Нижегородской области

    Дамир Матюхин

    Неизвестный обстрелял рейсовый автобус в городе Бор Нижегородской области, пишет Telegram-канал Life shot со ссылкой на источник. Авторы поста утверждают, что погибли четыре человека, еще трое ранены.
    СМИ: четыре человека погибли при обстреле рейсового автобуса в Нижегородской области

    Нападение случилось на остановке, пишут в Telegram-канале. Пострадавшим сейчас оказывают помощь на месте. После стрельбы мужчина убежал в лес. При себе у него ружье и рюкзак, сообщил источник Life shot.

    В областном управлении СК «360» сообщили, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

    Смерть четырех человек РИА «Новости» подтвердили в дежурно-диспетчерской службе района.