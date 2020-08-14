СМИ: чешская полиция задержала российского дипломата за покупку патронов

Чешская полиция задержала российского дипломата в июне 2020 года. Его обвинили в совершении незаконной сделки по покупке боеприпасов.

По версии следствия, сотрудник российского посольства приобретал патроны для снайперской винтовки и другие боеприпасы, сообщает ТАСС со ссылкой на международные СМИ. Его задержали в городе Ржичаны недалеко от Праги. Чешским полицейским пришлось отпустить задержанного, так как у него был дипломатический иммунитет. После инцидента мужчина уехал из Чехии.

СМИ пишут, что задержанный работал в отделе военного атташе посольства России в Чехии.

В июне разразился международный скандал из-за обвинений российского дипломата в провозе яда на территорию Чехии. Тогда СМИ писали, что в начале июня в Прагу прибыл россиян с дипломатическим паспортом, у которого с собой был яд рицин.

Чешские журналисты утверждали, что этим человеком был исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. После таких обвинений в Министерство иностранных дел России был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька.

Позднее первый вице-премьер Чехии и глава МВД Ян Гамачек заявил, что у страны нет доказательств, что российский дипломат привез в страну яд.