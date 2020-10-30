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    30 октября 2020, 12:10

    СМИ: человек погиб в результате наезда на толпу велосипедистов в Германии

    Полина Петрова

    Автомобиль наехал на толпу велосипедистов в городе Кемпен на западе Германии накануне днем, информирует Bild.
    СМИ: человек погиб в результате наезда на толпу велосипедистов в Германии

    Отмечается, что погиб по меньшей мере один человек. Согласно предварительным данным, жертвой стал ребенок. Помимо прочего, большое число людей пострадали при аварии. В настоящий момент трасса перекрыта, пишет сайт «Дни.ру».

    Над местом происшествия летают спасательные вертолеты. Пока не известно, по какой причине машина изменила траекторию своего движения.