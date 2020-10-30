30 октября 2020, 12:10
СМИ: человек погиб в результате наезда на толпу велосипедистов в Германии
Автомобиль наехал на толпу велосипедистов в городе Кемпен на западе Германии накануне днем, информирует Bild.
Отмечается, что погиб по меньшей мере один человек. Согласно предварительным данным, жертвой стал ребенок. Помимо прочего, большое число людей пострадали при аварии. В настоящий момент трасса перекрыта, пишет сайт «Дни.ру».
Над местом происшествия летают спасательные вертолеты. Пока не известно, по какой причине машина изменила траекторию своего движения.