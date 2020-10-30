СМИ: человек погиб в результате наезда на толпу велосипедистов в Германии

Отмечается, что погиб по меньшей мере один человек. Согласно предварительным данным, жертвой стал ребенок. Помимо прочего, большое число людей пострадали при аварии. В настоящий момент трасса перекрыта, пишет сайт «Дни.ру».

Над местом происшествия летают спасательные вертолеты. Пока не известно, по какой причине машина изменила траекторию своего движения.