СМИ: человеческие кости нашли в центре Москвы во время земляных работ

Земляные работы на одной из центральных улиц Москвы закончились обращением в полицию. Рабочие обнаружили в вырытой траншее останки минимум шести человек.

Раскопки велись на улице Средней Калитниковской, сообщило агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Всего нашли 92 фрагмента человеческих костей. Все они лежали всего лишь на метровой глубине. Предварительно установлено, что останки принадлежат шести людям.

Полиция начала проверку после случившегося. Кости отправили в морг. Специалисты установят причину смерти и срок ее давности, а также пол погибших.