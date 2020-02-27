СМИ: чеченский жених похитил невесту из Краснодарского края. Ей 15 лет

В Краснодарском крае похитили 15-летнюю девушку. По словам ее родственников, подростка нашли в Чечне, один из похитителей хотел на ней жениться.

15-летняя Виктория ушла из дома в станице Голубицкой 24 февраля и назад не вернулась. После того, как мать девочки обратилась в полицию, там провели проверку и выяснили, что девушка купила билет на автобус, который направлялся в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского Следственного комитета.

Несмотря на то, что стало понятно, куда уехала девушка, Викторию все равно не могли найти. И следователи начали свою проверку.

На следующий день сестра пострадавшей сообщила редакции «КИ», что девочку нашли в Чечне. По ее информации, школьницу украли местные жители, чтобы устроить свадьбу. Сестра также рассказала, что похитители угрожали родственникам Виктории и требовали отказаться от поисков.

По информации издания, похитителей уже задержали. Девушка тоже находится в полиции.