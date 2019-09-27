СМИ: бывший заключенный умер из-за отравления метадоном в Петербурге
Бывший заключенный вышел на свободу и отравился метадоном в Санкт-Петербурге. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Мужчину в тяжелом состоянии доставили в петербургскую больницу 26 сентября. Врачи диагностировали у него отравление метадоном, токсическую энцефалотопию, осложненную двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности.
Бывший заключенный провел двое суток без сознания. Врачи боролись за его жизнь больше суток. Однако спасти его не удалось. Он погиб, так и не придя в себя.