СМИ: бывший заключенный умер из-за отравления метадоном в Петербурге

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в петербургскую больницу 26 сентября. Врачи диагностировали у него отравление метадоном, токсическую энцефалотопию, осложненную двустороннюю пневмонию, синдром полиорганной недостаточности.

Бывший заключенный провел двое суток без сознания. Врачи боролись за его жизнь больше суток. Однако спасти его не удалось. Он погиб, так и не придя в себя.