11 марта 2020, 13:41
СМИ: бывший полицейский из Екатеринбурга грабил почтальонов, а после искал сам себя
Бывший лейтенант Михаил Кислицын из Екатеринбурга арестован по подозрению в вооруженных нападениях на почтальонов. По предварительным данным, он делал это и во время службы, и после увольнения за взятку. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на источник.
Кислицын был приговорен к трем годам условно за получение взятки и после этого уволен из полиции. Позже обнаружилось, что он также грабил почтальонов. По данным издания, установлено, как минимум, четыре эпизода, и три из них — во время службы в полиции. Всего было похищено около 700 тысяч рублей.
Кроме того, Кислицын участвовал в поисках злоумышленников, то есть, по сути, он искал сам себя.
В полиции пока отказались от комментария по аресту бывшего полицейского.
«Как я ранее говорил, он был уволен из системы МВД за коррупционное преступление по отрицательным мотивам», — пояснил изданию Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.