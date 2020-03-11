СМИ: бывший полицейский из Екатеринбурга грабил почтальонов, а после искал сам себя

Кислицын был приговорен к трем годам условно за получение взятки и после этого уволен из полиции. Позже обнаружилось, что он также грабил почтальонов. По данным издания, установлено, как минимум, четыре эпизода, и три из них — во время службы в полиции. Всего было похищено около 700 тысяч рублей.

Кроме того, Кислицын участвовал в поисках злоумышленников, то есть, по сути, он искал сам себя.

В полиции пока отказались от комментария по аресту бывшего полицейского.

«Как я ранее говорил, он был уволен из системы МВД за коррупционное преступление по отрицательным мотивам», — пояснил изданию Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.