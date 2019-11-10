СМИ: бывшего полицейского из Чечни избили возле клуба

По информации журналистов, Катаева избили 3 ноября возле бара в Текстильщиках. Очевидцы рассказали, что экс-полицейский поссорился с двумя мужчинами азиатской внешности и толкнул одного из них, после чего его повалили на землю. Драка попала на видео.

Личности нападавших неизвестны. Зато сообщается, что Катаев после драки подал заявление в полицию.

В то же время авторы Telegram-канала «РУ_ЧП» пишут, что избиение произошло возле клуба в Казахстане. Официального подтверждения информации пока нет.

Имя Катаева ранее упоминалось в связи с публикациями о преследованиях и пытках геев в тюрьмах Чечни. В 2017 году США включили его в санкционный список за участие во «внесудебных расправах, пытках и других нарушениях прав человека».