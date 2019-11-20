СМИ: большое количество сотрудников разных служб собралось около второй сцены Мариинки
В Санкт-Петербурге местные жители обратили внимание на большое число работников разных служб около второй сцены Мариинского театра. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, сегодня внимание петербуржцев привлекло большое скопление машин спасателей, медиков и сотрудников ДПС около второй сцены Мариинки. Она находится на набережной Крюкова канала. Пользователи соцсетей предположили, что это был ложный вызов.