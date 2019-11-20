СМИ: большое количество сотрудников разных служб собралось около второй сцены Мариинки

По данным издания, сегодня внимание петербуржцев привлекло большое скопление машин спасателей, медиков и сотрудников ДПС около второй сцены Мариинки. Она находится на набережной Крюкова канала. Пользователи соцсетей предположили, что это был ложный вызов.