СМИ: более 50 человек пострадали при взрыве у здания Национального директората безопасности Афганистана

Сильный взрыв прогремел у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак. Более 50 человек пострадали.

Взрыв унес не менее 10 жизней, сообщило ИА Nation News со ссылкой на телеканал 1TV News. Целью нападавших стала ведущая разведывательная организация Афганистана — Национальный директорат безопасности.

По словам губернатора северной провинции Саманган, задержаны все четыре действовавших террориста. Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская организация боевиков «Талибан», запрещенная на территории РФ.