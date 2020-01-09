СМИ: более 3500 рабочих эвакуировали с амурского завода из-за угрозы минирования

«Предположительно сообщение о минировании поступило на электронную почту предприятия. К моменту приезда экстренных служб работники завода были эвакуированы», — заявил собеседник агентства.

Источник ТАСС отметил, что эвакуировали 3,5 тысячи человек. Пресс-служба предприятия подтвердила агентству информацию о произошедшем, но не стала уточнять детали.

Сейчас на заводе работают оперативные группы и проверяют данные о заложенном взрывном устройстве.

Волна сообщений о ложном «минировании» в конце 2019 года прокатилась по Дальнему Востоку. Так, угрозы поступали в школы, детсады региона. В частности, подобные сообщения появлялись во Владивостоке.