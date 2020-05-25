25 мая 2020, 07:59
СМИ: боец ММА задержан после перестрелки в ЖК «Ясный»
Одним из задержанных по подозрению в перестрелке в московском ЖК «Ясный» оказался боец ММА. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, его зовут Джамбулат Балиев.
По данным телеканала, задержанный выступает в среднем весе. За последние годы он провел шесть боев, в четырех из которых проиграл.
В воскресенье, 24 мая, под окнами домов ЖК «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка. Стрельба началась на автостоянке. В конфликте участвовали около десятка человек. Один из них получил ранения.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по факту происшествия полиция уже задержала девять человек. По данным некоторых СМИ, разборку устроили представители похоронного бизнеса из-за денег.
Следователи возбудили по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».