СМИ: боец ММА задержан после перестрелки в ЖК «Ясный»

По данным телеканала, задержанный выступает в среднем весе. За последние годы он провел шесть боев, в четырех из которых проиграл.

В воскресенье, 24 мая, под окнами домов ЖК «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка. Стрельба началась на автостоянке. В конфликте участвовали около десятка человек. Один из них получил ранения.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что по факту происшествия полиция уже задержала девять человек. По данным некоторых СМИ, разборку устроили представители похоронного бизнеса из-за денег.

Следователи возбудили по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Незаконный оборот оружия» и «Хулиганство».