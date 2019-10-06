СМИ: блогер делал селфи и упал с 6 этажа в Петербурге
Блогер решил сделать эффектное селфи и залез на здание заброшенной котельной. Удержаться у мужчины не получилось, он сорвался вниз и оказался в реанимации, пишет РЕН ТВ.
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Мужчина приехал в Петербург из подмосковного Сергиева Посада. Он захотел сфотографироваться в необычном месте и залез за трубу заброшенной котельной. Там блогер выбирал наиболее удачный ракурс, не удержался и упал вниз с высоты шестого этажа.
Любитель селфи остался жив и даже сам рассказал прохожим о случившемся. Местные жители нашла его на земле рядом со зданием и вызвали врачей. Сейчас 42-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики оказывают ему всю необходимую помощь.