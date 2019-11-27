  • СМИ: бизнес-джет аварийно сел в Шереметьево из-за поломки шасси

    27 ноября 2019, 15:59

    Дарья Бунякова

    Проблемы с шасси стали причиной вынужденной посадки бизнес-джета Gulfstream. В результате инцидента никто не пострадал, а приземление в аэропорту прошло в штатном режиме.
    СМИ: бизнес-джет аварийно сел в Шереметьево из-за поломки шасси

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    «В 13:39 в Шереметьево приземлился самолет Gulfstream-5, у которого после вылета не убрались стойки шасси», — рассказал РИА «Новости» представитель региональных экстренных служб.

    Собеседник агентства добавил, что на момент посадки на борту находились три человека. Никто из них не пострадал.

    Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.