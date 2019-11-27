СМИ: бизнес-джет аварийно сел в Шереметьево из-за поломки шасси

Проблемы с шасси стали причиной вынужденной посадки бизнес-джета Gulfstream. В результате инцидента никто не пострадал, а приземление в аэропорту прошло в штатном режиме.

Самолет Air Armenia экстренно сел в Ростове-на-Дону Подробнее

«В 13:39 в Шереметьево приземлился самолет Gulfstream-5, у которого после вылета не убрались стойки шасси», — рассказал РИА «Новости» представитель региональных экстренных служб.

Собеседник агентства добавил, что на момент посадки на борту находились три человека. Никто из них не пострадал.

Сейчас все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.