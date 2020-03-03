СМИ: бездомная звезда «Би-би-си» Пейдж Гринуэй погибла

Пейдж являлась главной героиней документального фильма «Би-би-си» «Любовь и наркотики на улице». Она была бездомной на протяжении семи лет. Девушка осталась без крова над головой из-за психических проблем и плохих отношений с матерью.

Мама погибшей рассказала, что фильм помог ее дочери найти работу. Она планировала пойти в армию и поступить в колледж. В этом году она собиралась открыть собственный бизнес.