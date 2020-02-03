СМИ: бармен в Москве сломал посетителю шею

Для посетителя одного из баров сети KillFish в Москве поход в любимое заведение закончился переломом шеи. Бармен при подаче коктейля ударил его кегом по голове. Результат эксперимента — три сломанных шейных позвонка и ушиб спинного мозга.

Инцидент произошел в баре на Новослободской улице в Москве еще в декабре 2019 года, во время экстремальной подачи коктейля 22-летним барменом-стажером.

«Ритуал заключался в следующем: клиент с надетым на голову танковым шлемом выпивает порцию алкоголя, а бармен должен ударить его по голове металлическим кегом», — приводит агентство «Москва» слова источника в правоохранительных органах. По словам собеседника, пострадавшему 19 лет. После удара по голове он упал на пол, его увезли в больницу. По данным врачей, у него перелом шеи.

1 февраля 2020 года против бармена возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.