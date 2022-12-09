Происшествия 09 декабря 2022, 18:37 СМИ: автомобиль провалился под землю после прорыва трубы в Амурской области

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Прорыв труб с горячей водой произошел в Амурской области. В результате там провалился под землю автомобиль, сообщило издание «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.

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Вода начала бить из-под земли на территории парковки. Водители начали переставлять автомобили, но один из них не успел. Его машина провалилась под землю передней частью. На место происшествия приехали экстренные службы.