СМИ: автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину в Петербурге

По словам собеседника агентства, ДТП произошло утром 25 ноября на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы в Петроградском районе города. Согласно предварительным данным, машина врезалась в женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую забрали в больницу, где врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Как уточнила «Фонтанка», за рулем автомобиля мог быть советник-посланник миссии Энрестас Мицкус. Сейчас с дипломатом разбираются сотрудники дорожной полиции. Пострадавшая же приехала в Петербург несколько лет назад. До этого женщина жила в Чите и воспитывала четырехлетнего сына.

В генеральном консульстве Литвы пока официально не прокомментировали информацию об аварии с участием представителя дипмиссии.