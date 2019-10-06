Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

«Произошло опрокидывание туристического автобуса. Предварительно, погибших нет, пострадало, по первоначальной информации, 10 человек, детей нет», — заявили в пресс-службе.

По словам источника агентства, водитель автобуса не справился с управлением, поэтому машина завалилась на бок.

В автобусе сидели около 20 туристов. На место пока еще не приехали полицейские, поэтому точные причины ДТП не ясны.

Авария произошла возле села Паново-Осаново, написал сайт радиостанции «Говорит Москва».