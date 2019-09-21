  • СМИ: автобус с россиянами перевернулся в Турции

    21 сентября 2019, 19:11

    Дамир Матюхин

    Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. По предварительной информации пострадали 14 человек, сообщил CNN Turk.
    СМИ: автобус с россиянами перевернулся в Турции

    «Автобус с иностранными туристами перевернулся в провинции Анталья близ поселка Аксу. Пострадали 16 человек, 14 из них — россияне. Они были доставлены в ближайшие больницы», — сказано в сообщении телеканала.

    Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, но четверо из них получили опасные для жизни травмы.

    Как уточнили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на источники, все туристы ехали из гостиниц в аэропорт.