СМИ: автобус попал в крупное ДТП под Ярославлем. 7 человек погибли

В экстренных службах уточнили, что авария произошла возле поселка Заячий Холм. Столкнулись ПАЗ и фура.

«По предварительным данным, в результате столкновения автобуса ПАЗ и фуры в Гаврилов-Ямском районе пострадали 20 человек, еще семь человек без признаков жизни», — заявил источник агентства.

По предварительным данным, среди пострадавших — один ребенок. Сейчас его госпитализируют в детскую больницу. Спровоцировать аварию мог большегруз — он выехал на встречную полосу.

В отделении ГУ МЧС по региону ТАСС подтвердили информацию о пострадавших. Однако точное число погибших и пострадавших назвать отказались, поскольку информация уточняется.