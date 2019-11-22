СМИ: аспирант МГУ выпал из окна общежития

Сообщается, что мужчина жил на седьмом этаже. Перед тем как все случилось, он кричал, «что его убивают и нужна помощь». После этого в общежитие приехала полиция. Когда правоохранители вошли в комнату, то увидели молодого человека, бегающего по помещению.

Как написал Life, просьбы полицейских успокоиться на него не подействовали. В какой-то момент аспирант выпал из окна. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали его смерть.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Известно, что молодой человек преподавал экономику в Высшей школе экономики и подрабатывал репетиторством.