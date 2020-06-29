СМИ: актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил ножом супругу

Уточняется, что конфликт между супругами произошел накануне. Жена артиста Яна Третьяк написала на мужа заявление в полицию. По ее словам, во время ссоры актер схватился за нож и поранил ей лицо. Правоохранители проводят проверку.

ИА Nation News напомнило, что Владислав Третьяк известен отечественному зрителю по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».