СМИ: академик РАН Борис Кизяев погиб под колесами машины на севере Москвы

Академик РАН Борис Кизяев погиб под колесами автомобиля при переходе Дмитровского шоссе на севере Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что авария с пожилым пешеходом произошла в минувший четверг, 9 декабря. Водитель BMW сбил переходившего дорогу пожилого мужчину, а после столкнулся автомобилями Skoda Octavia и Mazda 6.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Пассажирку BMW увезли в больницу с травмой головы. По факту смертельной аварии полиция завела уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Борис Кизяев известен своими разработками гидромелиоративных систем. Он получил более 40 свидетельств и патентов за свои изобретения.