СМИ: Airbus с неисправными шасси приземлился в Симферополе

Летевший из Москвы в Симферополь Airbus A-320 успешно приземлился в Крыму с неисправным шасси. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что командир экипажа запросил аварийную посадку в аэропорту столицы Крыма. Причиной стала проблема с шасси. Самолет успешно посадили в аэропорту Симферополя. На борту находились порядка 130 человек. Официального подтверждения этой информации нет. Судя по онлайн-табло аэропорта Симферополя, сегодня там приземлились два Airbus из Москвы. Речь идет о рейсах SU-1620 «Аэрофлота», но там прилетел Airbus A-321, и рейсе U6-43 «Уральских авиалиний», где используется борт Airbus A-321 Neo.